إحباط محاولة الميليشيا استحداث مواقع في مدينة الحديدة

المصدر: عدن - البيان

أحبطت القوات المشتركة اليوم الأحد محاولة لميليشيا الحوثي استحداث مواقع جديدة بالقرب من خطوط التماس وسط مدينة الحديدة وكبدتها خسائر بشرية قبل أن تتراجع إلى مواقعها السابقة.

ووفق بلاغ عسكري فإن الميليشيا دفعت في وقت متزامن بمجاميع من عناصرها إلى قرب خطوط التماس في مدينة الحديدة، محاولة استحداث موقعين في جبهة مدينة الصالح، وآخر في جبهة كيلو 16 المدخل الشرقي والأساسي لمدينة وميناء الحديدة وإن القوات المشتركة أفشلت هذه المحاولات وكبدت تلك العناصر خسائر بشرية وأجبرتها على التراجع.

البلاغ ذكر أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في الجبهتين تصدت للميليشيا واستهدفتها بشكل مركز بالمدفعية والأسلحة الرشاشة عند تقدمها وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد من أفرادها، إذ إن كل تحركات الميليشيا داخل مدينة الحديدة وجبهات الساحل الغربي كافة مرصودة بدقة ولن تحقق أي هدف.

وكانت القوات المشتركة في جبهة مديرية حيس جنوبي الحديدة أفشلت قبل أيام، محاولات مماثلة لميليشيا الحوثي لاقتحام مركز المديرية وكبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة.

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