قيس سعيد: لا سبيل لمصادرة الأموال ولا مجال للظلم

المصدر: البيان

أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، السبت، أنه "لا مجال في البلاد اليوم لمصادرة الأموال".

وجاء حديث سعيد، خلال استقباله ظهر اليوم بقصر قرطاج، محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، والذي كان مرفوقا بعضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.

وأشار رئيس الدولة التونسية إلى أنه يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وفق سكاي نيوز.

ودعاهم إلى بذل جهد إضافي "في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية".

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