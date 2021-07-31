تقرير حقوقي يرصد الأوضاع المأساوية للمهاجرين في اليمن

المصدر: القاهرة - محمد خالد

تحت عنوان «كأنهم ليسوا بشراً»، سلط تقرير حقوقي، صادر اليوم السبت، الضوء على ما وصفه بـ «الأوضاع المأساوية للمهاجرين في اليمن»، مشيراً إلى أن «الحوثيين لا يتعاملون مع المهاجرين كبشر، ويتنصلون من المسؤولية، بما يترتب عليه خسائر فادحة في أرواحهم».

التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كشف عن تضاعف عدد المهاجرين بين عامي 2000 إلى 2020، من 17 مليوناً إلى 34 مليوناً، هرب غالبيتهم من النزاعات المسلحة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط أو من الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، أو التماساً لتحسين الظروف الاقتصادية لشخصه أو لأسرته.

وأوضح التقرير وجود ما يقرب من 41 ألف مهاجر في اليمن غالبيتهم من الجنسيات الإثيوبية والصومالية والإريترية، بينما تناقص عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ كان العدد قد وصل في العام 2019 إلى 138 ألف مهاجر.

وأفاد التقرير أن اليمن يعد بمثابة بلد العبور الأول للمهاجرين لا سيما المهاجرين الأفارقة من منطقة القرن الأفريقي، نظراً لقرب دول منشأ هؤلاء المهاجرين من سواحل اليمن، باعتبارها بوابتهم إلى دول الخليج العربي أو أوروبا، ويصل هؤلاء المهاجرون في الغالب على متن قوارب كبيرة، وأحياناً يستخدمون سفن تهريب بمقابل مادي يصل أحياناً إلى 500 دولار عن كل مهاجر.

وأشار التقرير إلى الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون في اليمن، مبرزاً وضع الحوثيين المهاجرين الأفارقة أمام خيارات جميعها سيئ، فإما استغلالهم في أعمال قتالية ضد القوات الحكومية، أو دفع رسوم خروج من مراكز الاحتجاز، أو الترحيل القسري إلى المحافظات الجنوبية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ووفق التقرير، لم يخضع المسؤولون عن الإساءات ضد المهاجرين للمساءلة في اليمن إلا في حالات قليلة للغاية «لا ترقى لأن نعتبرها من قبيل الممارسات السائدة، لأن السائد فيما يتعلق بهذه الانتهاكات هو الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة حتى على بعض الجرائم التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية».

كان آخر تلك الانتهاكات في مارس الماضي، عندما وقع حريق مرفق المهاجرين التابع لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية في صنعاء والذي اندلعت فيه النيران والأدخنة بعد إطلاق قنابل دخانية من قبل مجندين وحراس المرفق التابعين لجماعة الح

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