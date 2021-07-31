تحذير مصري.. أي خطأ في ملء سد النهضة سيشكل خطرا على السودان

المصدر: وكالات

حذر محمد نصر الدين علام وزير الري المصري الأسبق، من أن أي خطأ في تشغيل أو ملء سد النهضة سيشكل خطرا كبيرا على السدود السودانية.

وقال علام عبر فضائية TeN يوم الجمعة، "إن المياه تسير كأنه لا وجود لسد النهضة، وهذا يتسبب في خطر كبير للسودان نتيجة وجود سد النهضة وعدم وجود تنسيق من قبل الجانب الإثيوبي". وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن السد العالي في مصر يقي من أي مخاطر، وأنه لا بد من عقد اتفاق قانوني مع الجانب السوداني بخصوص سد النهضة، حيث أن إثيوبيا تقوم ببناء سد غير مكتمل ومحصن ضد الحوادث.

وأضاف علام أن هناك توقعات بزيادة منسوب بحيرة السد العالي في أول أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن وزارة الري المصرية تواصل رفع حالة الاستنفار لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.

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