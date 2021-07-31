السعودية: نقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس

المصدر: تونس - وكالات

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي أكد دعم المملكة لأمن واستقرار الجمهورية التونسية.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له ولحكومة وشعب تونس الشقيق، فيما حمله الرئيس التونسي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الوضع الحالي في تونس، وما اتخذه من قرارات تهدف إلى استقرار الوضع في تونس خاصة الوضع الصحي والاقتصادي.

وثمن رئيس تونس وقوف المملكة الدائم مع بلاده، واستجابة خادم الحرمين الشريفين لطلبه الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد، وتخصيص مواد طبية للجمهورية التونسية، للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد19).

من جانبه، أكد وزير الخارجية خلال الاستقبال أن المملكة تحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، مجدداً وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة.

كما جدد وزير الخارجية ثقة المملكة في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز