إعادة تشغيل ميناء المخا بعد إغلاق 6 سنوات

المصدر: عدن - البيان

بحضور منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أعيد، اليوم الجمعة، تشغيل ميناء المخا التاريخي على البحر الأحمر بعد نحو ستة أعوام على إغلاقه بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي واستقبل أول سفينتين تجاريتين.

مدير مديرية المخا باسم الزريقي، ومدير الميناء عبدالملك الشرعبي، أعلنا إعادة تشغيل الميناء، بحضور الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي. بعد 6 سنوات من الإغلاق الناجم عن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي.

وقال الزريقي إن إعادة افتتاح الميناء يشكل نقلة نوعية لجهة تعزيز حرية تنقل السلع عبر هذا الميناء، باستقباله لأول سفينتين تجاريتين. ما يشكل بشرى لسكان المخا ومحافظة تعز التي بدأت التنفس من رئتها الغربية، ووصف إعادة الافتتاح، بأنه مرحلة جديدة وفك الحصار عن المحافظة داعياً التجار إلى توجيه كافة سفن الاستيراد لتفريغ حمولتها من السلع عبر هذا الميناء التاريخي موجهاً الشكر لقيادة المقاومة الوطنية وقيادة محافظة تعز للعمل معاً من أجل الوصول إلى هذا اليوم.

من جهته ذكر مدير الميناء إن السفينتين رستا في رصيف الميناء بدون مشكلات، وإن وصول سفن أخرى ستمضي تباعاً، داعياً وكلاء الاستيراد والمنظمات الإغاثية الدولية إلى توجيه كافة المساعدات الغذائية عبر الميناء.

ووعد بتقديم كافة التسهيلات، قائلاً إن الميناء يستقبل كافة البضائع عدا المشتقات النفطية لعدم اكتمال التجهيزات الفنية الخاصة بها.

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