السيول تجرف 7 فتيات في اليمن وتدمر مزارع

المصدر: عدن - البيان

جرفت السيول سبع فتيات ودمرت أكثر من مائة خلية نحل ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين شرق عدن، بعد أسبوع على وفاة 14 شخصاً في حوادث مماثلة وقعت في محافظات المهرة وشبوة وحضرموت.

وقال مدير عام مستشفى المحفد محمد جعويل إن سبع فتيات بينهن شقيقتان، لقين حتفهن غرقاً، بعدما جرفتهن السيول المتدفقة في وادي ضيقة بمنطقة حصامة في محافظة أبين، وإن أعمارهن بين ثماني وعشر سنوات، ذهبن لجلب الحطب من الوادي قبل أن يتفاجأن بقدوم السيل، وتم العثور على جثثهن بعد عملية بحث واسعة نفذها سكان القرية وشرطة النجدة.

وتداهم السيول الجارفة القادمة من المرتفعات والمحافظات المجاورة على محافظة أبين في موسم الأمطار الصيفية، وتتجمع بعضها في وادي ضيقة غرب مديرية المحفد مما تسببت بتضرر عدد كبير من الأراضي والمحاصيل الزراعية، وبعض ممتلكات السكان، حيث تشير الإحصائيات الأولية إلى جرف 110 خلايا نحل تخص ثلاثة من المزارعين، كما جرفت السيول أعداداً كبيرة من الأغنام وتضرر بعض الأراضي والمحاصيل الزراعية في منطقة ضيقة غرب المديرية ولم تتسنى إحصائية تلك الأضرار التي عصفت بالمنطقة.

ويشهد عدد من المحافظات اليمنية أمطاراً غزيرة جراء المنخفض الجوي الذي تمر به البلاد، وأدت إلى تدفق السيول في الأودية بشكل كبير، حيث ضربت الفيضانات إلى جانب محافظة أبين محافظات حضرموت والجوف وصنعاء وإب وشبوة والمهرة.

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