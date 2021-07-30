مخرجات روما أمام البرلمان الليبي الاثنين

المصدر: بنغازي ـ البيان

كشفت مصادر من اللجنة الدستورية المجتمعة في روما أن اللجنة أنهت جلستها الثالثة من نقاشات مقترح قانون الانتخابات العامة مع المفوضية العليا للانتخابات وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأوضح أنها ناقشت مقترح قانون الانتخابات العامة من الجوانب الفنية، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة أبدوا ملاحظاتهم على مشروع القانون وسيتم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشته وإبداء الرأي فيها خلال جلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين القادم بمدينة طبرق.



وقدمت البعثة الأممية مقترحاً إلى اللجنة يتضمن زيادة عدد المقاعد الانتخابية في البرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه في ديسمبر القادم، لافتاً إلى أن اللجنة ليس لديها صلاحيات في حسم ملف المقاعد إلا عن طريق مجلس النواب.





تحذير



واستبق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، جلسة الاثنين، بالتحذير من أنه إذا تم تأجيل الانتخابات التشريعية الوطنية، المزمع إجراؤها في ديسمبر، فإن ليبيا ستعود إلى المربع الأول واضطرابات عام 2011.



وقال عقيلة صالح في تصريحات صحفية: «لا نريد أن نرى مزيداً من الانقسام، وأحذر من احتمال ظهور حكومة موازية في الشرق».



وفيما لا تزال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعرض إلى حملات معادية من قبل جماعة الإخوان وحلفائها، أكد حراك «ليبيا تنتخب رئيسها» على العديد من النقاط المهمة منها إدانة التصريحات التي تستهدف النيل والتشكيك في مصداقية المفوضية.





استحقاق انتخابي



وأوضح في بيان أنه «إن 24 ديسمبر 2021 هو يوم الاستحقاق الانتخابي الوطني الكبير لقيام انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة متزامنة ولا تنازل عنه مهما حدت»، مردفاً أن «نبارك المجهودات الكبيرة التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا - رئاسة وموظفين - من أجل الوصول إلى دولة مستقرة وآمنة من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة».





أرضية مشتركة



في الأثناء، أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن عدد الناخبين المسجلين الجدد بلغ أكثر من 250 ألف ناخب، وقالت في بيان «اقترب الإجمالي الكلي من 2 مليون و600 ألف ناخب».



من جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت اجتماعها الافتراضي الثاني الثلاثاء الماضي بتيسير من الأمين العام المساعد ومنسق البعثة، ريزدون زنينغا، وأجرى أعضاء اللجنة مناقشةً بناءةً بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مقترح للقاعدة الدّستورية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021.





مقترحات



ووفق البعثة، اتفقت اللجنة على أن تتلقى من أعضائها مقترحات كاملة تهدف إلى معالجة القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية، على أن تعاود الاجتماع يوم غد السبت لمناقشة المقترحات الواردة من أعضائها ورفع توصيات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنهج المقترح وآلية صنع القرار التي تمهد السبل للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي تمكن من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر.

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