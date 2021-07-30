المشروعية سلاح قيس سعيد في صراعه مع الإخوان

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

اختار الرئيس التونسي قيس سعيد الانحياز إلى الشرعية الشعبية، وإلى مشروعية الأهداف التي بنى عليها قراراته في الخامس والعشرين من يوليو الجاري، عندما اعتمد على قراءته للفصل 80 من الدستور، وفق ما يمكنه من إصلاح المسار السياسي العام في بلاده، وتطويق الأزمات المتفاقمة التي ضربت بلاده خلال السنوات الماضية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وصولاً إلى الوضع الصحي الكارثي الذي كشف عن عجز النخبة المتنفذة تحت سيطرة الإخوان، على إدارة شؤون الحكم، وتحقيق تطلعات الشعب.



أدرك الرئيس سعيد أن البرلمان الذي مارست فيه حركة النهضة الإخوانية سياسة المغالبة، وجيّرته لخدمة مصالحها الحزبية والعقائدية، وتحالفاتها في الداخلية والخارج، تحوّل إلى عقبة حقيقية أمام أي محاولة للإنقاذ، فهو الذي يتحكم في دواليب العمل الحكومي، وهو الذي يوفر الحصانة لعدد من الفاسدين والخارقين لأسس الدولة وقوانينها، والعابثين برمزيتها، والمرذّلين للعمل السياسي، وذلك بهدف الدفع به بمشروعيتها التي تكرست منذ استقلال البلاد في عام 1956 إلى الانهيار، وفسح المجال أمام المشروع الأيديولوجي الإخواني، لإعادة بنائها وفق حساباته ومصالحه، ومن خلال نموذج مجتمعي جديد، منقلب على الخصوصيات الثقافية والحضارية، التي طالما ميزت المجتمع التونسي بالانفتاح والحوار، والنزعة الحداثية وقبول الآخر.



في مناسبات عدة، تعرض الرئيس التونسي إلى هجمات عدائية من تحت قبة البرلمان، وإلى اتهامات باطلة، وصلت إلى حد رميه بالخيانة العظمى، وإلى المساس بسمعته وموقعه، وعندما كان يلجأ في كل مناسبة إلى القضاء، لم يجد إلا مزيداً من التعنت وإعلان الحرب عليه، انطلاقاً من الحصانة التي يتستر بها النواب، في ظل رئاسة راشد الغنوشي للمجلس، وعمله بدوره على منافسة رئيس البلاد على صلاحياته، وهو ما واجهه سعيد بالانتقاد في مناسبات عدة، ولكن دون أن يجد آذناً مصغية من قبل الإخوان وقيادتهم، التي اعتقدت أنها تمكنت من مفاصل الدولة، ولم يعد هناك من يستطيع المساس بما حققته خلال عشر سنوات من الزحف نحو أهداف التمكين.



مطالب الشعب



عندما قرر الرئيس سعيد تجميد عمل البرلمان، كان يدرك أن الفصل 80، لا يتيح له ذلك، وإنما يفرض عليه دعوة المجلس إلى أن يكون في حالة انعقاد دائم، كما لا يسمح بحل الحكومة، ولكن قراءة تقديرية لمصلحة البلاد والسلم الاجتماعي، بعد خروج الآلاف إلى الشارع، الأحد الماضي، وهجومهم على مكاتب لحركة النهضة في مناطق عدة، جعلته يستجيب لمطالب شعبه، وفي نفس الوقت، يحول دون الزج بتونس في حالة من الفوضى التي قد تؤدي إلى انفلات تعجز السلطات على كبح جماحه، وفي هذه الحالة، كان من المؤكد أن الدولة أهم من الدستور والسلم الاجتماعي، قبل التوازنات السياسية التي فرضتها ظروف استثنائية عرفتها تونس، وتسلل من خلالها الإسلام السياسي للسيطرة على المشهد العام بـ 560 ألف صوت نالها في عام 2019، من جملة 8 ملايين تونسي يحق لهم التصويت.



قاعدة تكاملية



يعتبر أغلب التونسيين، أن الرئيس سعيد يمتلك الشرعية والمشروعية في العلاقة القانونية التي تختص بالقانون والقرار والتعليمات، والتي يفسرها فقهاء القانون بتوافق القاعدة القانونية الأدنى، للقاعدة الأعلى، وعدم مخالفتها شكلاً وموضوعاً، وكذلك في الجانب الأخلاقي لممارسة الحكم، وتقييم متطلبات تجييره لخدمة الشعب. وبالتالي، فهو يحتكم على قاعدة تكاملية من خلال البعدين السياسي والقانوني، وكذلك من خلال الجانبين الأخلاقي والاجتماعي، إذ إن الرئيس التونسي منتخب بعدد من الأصوات، تفوق عدد كل من صوتوا لأعضاء البرلمان، أما رئيس الحكومة، فهو غير منتخب، ويستند إلى ثقة جزء من برلمان بات مشكوكاً في نزاهته ومشروعيته، بعد أن تحول إلى ساحة لممارسة العنف المادي والجسدي، وتبرير الإرهاب، وتكفير المختلف، والإساءة لعلاقات تونس الخارجية، وتمرير القوانين المشبوهة، ولتحصين الفارين من العدالة والمتورطين في الفساد



في مناسبات عدة، تحدث الرئيس عن المشروعية التي يحظى بها من ناخبيه، والتي اتسعت لتشمل أغلب التونسيين، وهي التي خولته القيام بحركته التصحيحية، في مواجهة ما يصفها مناوئوه بالشرعية الدستورية، التي خرج المحتجون للتنديد بنتائجها، والتي تحاول جماعة الإخوان التستر بها، لحماية مصالحها وموقعها في الحكم.



محاكمة الفاسدين





وقد بات الرئيس التونسي اليوم، وجهاً لوجه أمام خيارات شعبية، تدفعه نحو التمسك بقراراته، والاتجاه نحو دعمها بقرارات أخرى، تصب في خانة ملاحقة من أجرموا في حق البلاد، ومحاكمتهم، لينالوا جزاء ما فعلت أياديهم، فالتونسيون يدعمون سعيد، وبقوة، ومستعدون لمنحه تفويضات من خلال حراك الشارع، لدعم مشروعيته المنبثقة عن شرعيته كرئيس منتخب مطالب بحماية ما تبقى من هيبة الدولة ومن مقدراتها.

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