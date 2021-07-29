الرئيس التونسي يكلّف رضا غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية

المصدر: وكالات

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم، أمراً رئاسياً يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية.

وأدى رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام قيس سعيد، طبقاً للفصل 89 من الدستور.

وأوضح الرئيس التونسي أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها أخيراً جاءت لضمان استمرارية الدولة، مشيراً إلى أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط.

وقال إنه حريص على الحريات والحقوق أكثر من الآخرين، منوهاً بأنه درس الحقوق والحريات ضمن القانون الدستوري.

وتعهَّد بمواصلة العمل بثقة مستمدة من تفويض الشعب التونسي، مؤكداً أن تونس فوق الجميع ولا مجال لتقسيمها أو تفجيرها من الداخل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز