مرفأ بيروت.. خطوات من أجل كشف ملابسات المأساة

المصدر: بيروت - وكالات

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، أن المجلس مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه للسماح بإجراء الاستجوابات ذات الصلة بالانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت العام الماضي.

وأودى الانفجار الهائل الذي وقع في أغسطس الماضي بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف ودمر قطاعات كبيرة من المدينة. لكن رغم مرور عام تقريباً، لم يُستجوب أي مسؤول كبير فيما يتعلق بالكارثة مما أثار غضب كثير من اللبنانيين.

وقال بري في بيان بعد اجتماع مع وفد من تيار المستقبل، في المجلس، إن «أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء». ودعا، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، هذا الأسبوع إلى رفع الحصانة عن النواب عبر تعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تسمح بمنحهم الحصانة.

في غضون ذلك، أعلنت نقابتا الصحافة والمحررين في لبنان، اليوم الخميس، حجب صدور الصحف يوم الأربعاء المقبل بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وقالت النقابتان، في بيان صحفي أوردته «الوكالة اللبنانية للإعلام»، إنه بمناسبة إعلان الحداد الوطني في الذكرى الأولى لفاجعة انفجار مرفأ بيروت وتضامناً مع عائلات الضحايا والجرحى، تتوقف الصحف عن العمل في هذه الذكرى الأليمة التي تصادف يوم الأربعاء الرابع من أغسطس المقبل.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان أصدرت، أمس الأربعاء، مذكرة إدارية قضت بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى الانفجار.

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