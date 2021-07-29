قرقاش يدعو للعودة إلى أساسيات العلاقات الثنائية في المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

دعا معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة للعودة إلى أساسيات العلاقات الثنائية في المنطقة.

وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «لا بد من العودة إلى أساسيات العلاقات الثنائية في عالم عربي ومحيط إقليمي شهد تحديات غير مسبوقة خلال العقد الماضي». وأضاف معاليه قائلاً: «احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي، والتركيز على ملفات التنمية والازدهار، مبادئ رئيسة ليعود التوازن المنشود في العلاقات العربية والإقليمية».

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