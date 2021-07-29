قرقاش يدعو للعودة إلى أساسيات العلاقات الثنائية في المنطقة
دعا معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة للعودة إلى أساسيات العلاقات الثنائية في المنطقة.
وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «لا بد من العودة إلى أساسيات العلاقات الثنائية في عالم عربي ومحيط إقليمي شهد تحديات غير مسبوقة خلال العقد الماضي». وأضاف معاليه قائلاً: «احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي، والتركيز على ملفات التنمية والازدهار، مبادئ رئيسة ليعود التوازن المنشود في العلاقات العربية والإقليمية».