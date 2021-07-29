واشنطن تستأنف تحركاتها بشأن السلام في اليمن

المصدر: عدن - البيان

استأنفت الولايات المتحدة جهودها لإحلال السلام في اليمن، وعاد مبعوثها الخاص تيم ليندركينغ إلى المنطقة من جديد لإحياء جهود إحلال السلام وفقاً للخطة التي اقترحتها الأمم المتحدة.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن ليندركينغ وصل إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيلتقي مع كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين، وسيناقش العواقب المتزايدة لهجوم ⁧‫الحوثي‬⁩ على ⁧‫مأرب‬⁩، والذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى عدم الاستقرار في أماكن أخرى من البلاد. وطالبت الولايات المتحدة ميليشيا الحوثي، بإيقاف أعمالها المزعزعة للاستقرار والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار. وقالت خارجيتها في بيان: «يجب على الحوثيين وقف أعمالهم المزعزعة للاستقرار والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار للمساعدة في إنهاء حرب اليمن».

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