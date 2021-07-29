الحريري: مصلحة لبنان في نجاح ميقاتي

المصدر: بيروت- وكالات

أعرب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، عن شعوره بـ «الندم» على التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى الرئاسة، مشدداً على دعم نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة، داعياً أيضاً إلى رفع الحصانات عن الجميع في قضية انفجار مرفأ بيروت، معتبراً أن مصلحة لبنان تكمن في أن ينجح ميقاتي في تشكيل الحكومة، مضيفاً: «نحن ندعمه بقوة».

وأشار الحريري إلى شعوره بالندم بشأن التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى الرئاسة، قائلاً: «لم أكن أتوقع بحياتي أن يكون بهذه النفسية، لكني أبرمت التسوية لوقف الانهيار والاقتتال». وأوضح أنه اعتذر عن تشكيل الحكومة، لاقتناعه بأن الأمر أصبح شخصياً مع عون.

فرض الشروط

وأضاف الحريري في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»: «المشكلة بالنسبة لتشكيل الحكومة تكمن بوجود فريق يواصل فرض شروطه، ويريد حكومة يوجه وزراءه فيها عبر الهاتف حتى يعطل عمل الحكومة. وأنا لن أعمل وفق هذه الشروط». وتابع أن «المشكلة قائمة في تطبيق الدستور طالما هناك حزب مسلح وحزب آخر يفسر الدستور بحسب مزاجه السياسي». وقال: «لم ندخل في سياسات تحرق البلد و«تجيب فتن» إلى لبنان كما فعل آخرون». واستطرد: «بعض المتطرفين، كالإخوان، مشكلتنا الأساسية معهم، أنك لو لم تكن منهم فأنت لست مسلماً. وهذا ما يحصل معنا في لبنان مع بعض الأطراف».

خسارة وطنية

وفيما يتعلق باتفاق الطائف، قال الحريري: «نحن ضد تغيير اتفاق الطائف، لكن مواقف الأحزاب المسيحية من عون إلى سمير جعجع، للأسف هي لتثبيت الفراغ». وبالنسبة لانفجار المرفأ، قال الحريري: «هناك من يتصوّر أن ما حصل في انفجار مرفأ بيروت هو خسارة مسيحية، الخسارة هي خسارة وطنية. بيروت ذُبحت، كل بيروت، وقد طالبنا بمحكمة دولية في انفجار المرفأ في اليوم التالي، أي في الخامس من أغسطس».

واختتم حديثه قائلاً: «الثورة التي نراها في لبنان ستكرّس وجودها في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة».

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