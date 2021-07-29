السيسي: موقفنا ثابت بشأن سد النهضة

المصدر: القاهرة- وكالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن موقف بلاده ثابت بالتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية، والحفاظ على الأمن المائي المصري.

من جهته، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن بيانات الملء تؤكد ضرورة تبادل المعلومات بين سدي النهضة والروصيرص.

وأضاف أن سد النهضة له فوائد للسودان من ناحيه التوليد الكهربائي وتقليل الطمي والفيضانات، لكن هذا بشرط أن يكون هناك اتفاق. كما أضاف أن السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات مع إثيوبيا بنفس المنهجية السابقة لأنها تعني شراء للوقت.

وأوضح أن الإشكال في مفاوضات سد النهضة عدم وجود إرادة سياسية، موضحاً أن النيل الأزرق نهر دولي تتشاركه 3 دول، لذلك يجب أن يكون الاتفاق اتفاقاً ثلاثياً.

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