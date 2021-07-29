البرهان: وحدة المنظومة الأمنية تصون الوطن

المصدر: الخرطوم - وكالات

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، المنظومة الأمنية أن يكون شعارها وولاؤها للبلاد، وليس لأي حزب أو كيان.

وشدد، خلال تلقيه تهاني العيد من منسوبي جهاز المخابرات بالخرطوم، أمس، على ضرورة لم شمل كل المكونات الحزبية والسياسية في بوتقة واحدة والتعاهد على حفظ أمن واستقرار السودان.

وقال إن «وحدة المنظومة الأمنية بكل مكوناتها هي السد المنيع لكل من تسول له نفسه شيطنة وتمزيق وتقسيم هذا الوطن والمساس به». وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني أن «كل المنظومة الأمنية هي العين الساهرة لحماية الوطن وإنسانه مقدمة المهج والأرواح فداء له».

وأكد البرهان وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، أهمية الدور الكبير الذي يلعبه جهاز المخابرات العامة في حماية وحفظ البلاد. ولفت إلى أن «الهجمة التي تعرض لها الجهاز ما هي إلا لذلك الدور المتعاظم له في ظل تلك المعطيات التي تمر بها البلاد».

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