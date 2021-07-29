أكثر من نصف سكان ألمانيا تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا (كوفيد19)

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعلن وزير الصحة الألماني أمس أن أكثر من نصف سكان البلاد تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا (كوفيد19).

وذكر الوزير ينس شبان في تغريدة «يتمتع أكثر من واحد من كل اثنين من الألمان (%50,2، أي 41,8 مليوناً) بتحصين كامل، وقد تم تطعيم %61,1 (50,85 مليوناً) من الألمان بجرعة واحدة على الأقل»، وأضاف «كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم الآن، سيكون الخريف والشتاء أكثر أماناً!».

وانطلقت حملة التطعيم في نهاية ديسمبر. وبعد بداية بطيئة شهدت حملة التطعيم في ألمانيا تسارعاً بفضل تسلم شحنات أكبر من اللقاحات.

لا يزال الطريق طويلاً لتلقيح 80% من السكان، وهي العتبة التي تسعى البلاد إلى بلوغها من أجل تحقيق مناعة جماعية.

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