القبائل تصد هجوماً حوثياً في أبين

المصدر: عدن - البيان

هاجمت ميليشيا الحوثي منطقة وادي حدق بمديرية رصد يافع وفق ما ذكرته مصادر محلية في المنطقة التابعة لمحافظة أبين جنوبي اليمن إلا أن القبائل تصدت لهم. وذكرت المصادر أن مجموعة من ميليشيا الحوثي تقدمت إلى منطقة حدق ‎يافع التابعة لمديرية ‎سباح إلا أن القبائل تصدت لهذه المجموعة فيما اندحر من تبقى منهم إلى أعلى عقبة حَدَق المتاخمة لجبال آل حميقان التابعة لمديرية الزاهر في محافظة البيضاء.

دبلوماسياً، استأنفت الولايات المتحدة جهودها لإحلال السلام في اليمن، وعاد مبعوثها الخاص تيم ليندركينغ إلى المنطقة من جديد لإحياء جهود إحلال السلام وفقاً للخطة التي اقترحتها الأمم المتحدة.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن ليندركينغ وصل إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيلتقي مع كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين، وسيناقش العواقب المتزايدة لهجوم ⁧‫الحوثي‬⁩ على ⁧‫مأرب‬⁩، والذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى عدم الاستقرار في أماكن أخرى من البلاد.

وطالبت الولايات المتحدة ميليشيا الحوثي، بإيقاف أعمالها المزعزعة للاستقرار والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار. وقالت خارجيتها في بيان: «يجب على الحوثيين وقف أعمالهم المزعزعة للاستقرار والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار للمساعدة في إنهاء حرب اليمن». وشددت على أن الوقت «حان للعودة إلى المفاوضات وإنهاء الصراع». وجاءت مطالبة الولايات المتحدة للحوثيين تزامناً مع استمرار الميليشيا بتصعيدها العسكري في مختلف جبهات القتال ورفضها لمبادرات السلام التي قدمتها الأمم المتحدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز