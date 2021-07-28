من اليمن إلى الصين.. فيضانات وحرائق

المصدر: دبي - أمجد عرار

فيضانات وانجراف تربة وعواصف رملية وحرائق، ظواهر متزامنة في بعض مناطق العالم، من اليمن إلى الصين مروراً ببنغلادش وليس انتهاء باليونان.

في اليمن، قضى خمسة أشخاص غرقاً في محافظتي لحج وعمران، بينهم أربعة من عائلة واحدة، جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تضرب معظم مناطق البلاد خلال الأيام الماضية. وتوفيت الصغيرات اللواتي يتراوح أعمارهن بين 4 أعوام و12 عاماً، ووالدتهن البالغة من العمر 45 عاماً، قبل وصولهن أحد مشافي المنطقة.

في الصين، تدفق عدد من سكان مدينة تشنغتشو أمس، أمام مدخل المترو حيث قضى 14 شخصاً على الأقل، حاملين باقات من الزهور، بعد فيضانات أوقعت 71 قتيلاً. وتساقطت على عاصمة مقاطعة هنان قبل أسبوع، خلال 3 أيام، أمطار تعادل نحو هطول عام كامل - وهو أمر غير مسبوق منذ 6 عقود. كما غمرت موجة ضخمة من الرمال يبلغ ارتفاعها حوالي مئة متر مدينة دونهوانغ على تخوم صحراء غوبي شمال غربي الصين في مشهد أشبه بأفلام الكوارث.

انهيارات وحرائق

في دكا، قال مسؤولون إن ما لا يقل عن خمسة من أفراد الروهينغا المسلمين لقوا حتفهم في انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة في مخيم لاجئين بجنوب شرق بنغلاديش.

وأصدرت حكومة كوستاريكا حالة تأهب حمراء في خمس بلدات حيث تعرضت المنازل والطرق السريعة للدمار بسبب الأمطار والفيضانات الغزيرة التي ضربت وسط وجنوب شرق البلاد.

في الأثناء، اقترب حريق ضخم في غابة أججته الرياح، بشكل خطير أمس، من المنازل في الضاحية الشمالية لأثينا. وقال يانيس كالافاتيليس، رئيس بلدية ديونيسوس إحدى البلدات المتضررة من الحريق والواقعة على بعد 30 كلم من وسط أثينا، إن الحريق «خارج عن السيطرة»، وفق وكالة رويترز.

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