الجيش السوري يضغط لنزع سلاح فصائل «المصالحة» في درعا

المصدر: الحسكة - عبدالله رجا

ارتفعت حدة التوتر في جنوب سوريا في محافظة درعا، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة السورية وبين مسلحين ينتمون لفصائل وافقت سابقاً على المصالحة مع السلطات، واحتفظت بسلاحها، إلا أن الجيش السوري يضغط لتغيير هذه المعادلة بسبب عدم التزام الفصائل بالاتفاق السابق، وتنفيذها عمليات اغتيال طالت العديد من الشخصيات الأمنية والمدنية.

وفي تطور أمني جديد، بدأت القوات السورية بإنشاء تسعة حواجز عسكرية جديدة في مدينة درعا البلد والطرق المؤدية إلى ريف درعا الغربي، في إطار السيطرة الأمنية على المدينة ومنع أية توترات جديدة تفاقم الوضع الأمني. الاتفاق الذي تقدمت به الحكومة السورية للمسلحين يقضي، بتسليم السلاح إلى الدولة السورية حصراً، وتسوية أوضاع 90 شخصاً مطلوبين للحكومة، بالإضافة إلى تسليم المسلحين 3 نقاط عسكرية في حي درعا البلد، ومغادرة بعض المطلوبين المدينة إلى الشمال السوري، حيث تسيطر الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا. إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي لم يتم حتى الآن، على الرغم من بدء التنفيذ الجزئي للاتفاق ورفع القوات الحكومية الحصار على بعض الأحياء، إلا أن الأمر قيد الاختبار بحسب مراقبين محليين في درعا.

وعزز الجيش السوري من تواجده في المحافظة الجنوبية التي تعتبر على طريق التجارة الدولي مع الأردن، من أجل السيطرة الكاملة على المدينة بعد توقيع الاتفاق بين الطرفين.

وأعلن قائد شرطة محافظة درعا ضرار دندل أن التعزيزات العسكرية تأتي تمهيداً لإطلاق عملية محدودة وضبط الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال المستمرة في هذه المحافظة المحاذية للحدود مع المملكة الأردنية، ومنطقة الجولان السوري المحتل.

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