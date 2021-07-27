البرهان: لا خلاف بين الجيش و«الدعم السريع»

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على قلب رجل واحد، مبيناً أنه لا توجد أي خلافات بين القوات النظامية، مؤكداََ اصطفافها كالبنيان المرصوص، في خدمة الوطن.

جاء ذلك لدى تقديمه، تهاني عيد الأضحى، لمنسوبي قوات الدعم السريع بمقرها بالخرطوم، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ورئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين.

وأكد البرهان، تماسك مكونات الأجهزة النظامية، من أجل استقرار وحماية البلاد، حيث قطع عبد الفتاح البرهان، بعدم ترك أي مساحة أو مجال لأي كائن من كان للتفرقة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وقال «قوتنا في وحدتنا وما في زول بلقى فَرقة يدخل بينا»، مؤكداََ التزام القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها بالحفاظ على الأمن والاستقرار وتأمين مرحلة الانتقال وصولاََ للتحول الديمقراطي المنشود.

إلى ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، عبدالله حمدوك، قراراً بتعيين مستشارين لرئيس الوزراء، وشمل القرار تعيين ياسر عرمان مستشاراً سياسياً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز