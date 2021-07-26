الرئاسة التونسية: تجميد البرلمان لمدّة شهر

المصدر: البيان

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ مساء أمس الأحد أنّ قرار تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي ستكون لمدّة 30 يوما.

وأوضحت أنّه وبعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، تقرّر أيضا إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب.

كما تقرر أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.

وسيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها، بحسب "راديو موزاييك".

ودعت رئاسة الجمهورية الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

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