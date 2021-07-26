تونس تنتفض ضد «الإخوان»

المصدر: (تونس - البيان)

شهدت ذكرى قيام الجمهورية في تونس احتجاجات واسعة تطالب بإسقاط زعيم النهضة راشد الغنوشي ورحيل الإخوان عن البلاد، حيث يرى الكثير من التونسيين أن الحركة الإخوانية هي المسؤولة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بسبب فشلها في إدارة شؤون البلاد منذ صعودها إلى السلطة عام 2011.

وانتقلت الاحتجاجات الغاضبة المطالبة بإسقاط منظومة الإخوان، من العاصمة تونس إلى محافظات أخرى، حيث أقدم عدد من التونسيين على إحراق مقرات حركة النهضة في توزر والقيروان وسوسة.

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