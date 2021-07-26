العراق: الإطاحة بشبكتين إرهابيتين خططتا لتفجيرات في العيد

المصدر: (بغداد- وكالات)

كشفت السلطات العراقية عن إطاحتها بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والأنبار، مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر، والإعداد لتفجيرات في العيد.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، إن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من الإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك الشمالية والأنبار الغربية، مسؤولتين عن تفجيرات الاثنين الماضي، في سوق الوحيلات بمدينة الصدر، بضواحي بغداد الشرقية.

وأضافت الخلية في بيان، أن الشبكتين الإرهابيتين مسؤولتان عن تفجير مدينة الصدر، التاسع عشر من يوليو الحالي، كانتا تخططان لإسناد منفذي تفجير سوق الوحيلات، واستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد، وبالتحديد منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة في عطلة عيد الأضحى.

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