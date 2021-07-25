الصومال: إرجاءٌ جديد لانتخابات مجلس الشيوخ

المصدر: مقديشو - وكالات

أرجأت الصومال انتخابات مجلس الشيوخ التي كانت مقرّرة اليوم الأحد، والتي تأجلت طويلاً في هذا البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي الذي يشهد اضطرابات كبيرة، وفق ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس.

وكان من المقرر أن ينطلق اليوم مسار انتخابي طويل يبدأ بانتخاب مجلس الشيوخ ومن المقرر أن ينتهي في 10 أكتوبر مع الانتخابات الرئاسية وفقاً للجدول الزمني الرسمي.

وصرّح عضو في اللجنة الانتخابية لفرانس برس طالباً عدم كشف هويته أنه «على الرغم من أن انتخابات مجلس الشيوخ كان يفترض أن تبدأ اليوم في مختلف الولايات، هناك تأخير وقد لا تجرى الانتخابات وفق الجدول المحدد».

وأكدت مصادر في بونتلاند تأجيل الاقتراع هناك بسبب «مشكلات فنية». ووفقاً لمصادر في جنوب غرب البلاد، فإن رئيس المنطقة موجود حالياً في الخارج ما يعرقل العملية.

قوائم المرشحين

وأوضح المصدر أن التأخير مردّه عدم تمكّن مناطق اتحادية من تقديم قائمة المرشحين في الموعد المحدد للمشاركة في الاقتراع أو تشكيل اللجان المحلية التي يتعين عليها التصويت.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية محمد إبراهيم معلمو: إن الانتخابات «تأجلت» لكن العملية ستستمر.

والأسبوع الماضي حذّرت حركة الشباب المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة في رسالة صوتية السياسيين من المشاركة في الانتخابات التي كانت قد تأجلت طويلاً.

ومنذ العام 2007 تشن حركة الشباب هجمات بهدف إطاحة الحكومة الاتحادية، وغالباً ما تستهدف المقار الحكومية والأمنية والمدنيين.

وشهدت الصومال هذا العام أزمة دستورية غير مسبوقة بعدما تعذّر التوصل لاتفاق بين الرئيس محمد عبدالله محمد وحكام الولايات الاتحادية الخمس بشأن تنظيم الانتخابات.

وفي يونيو أعلنت الحكومة بعد مشاورات مع مسؤولي المناطق في البلد الفيدرالي، أن الانتخابات ستجرى في 25 يوليو بدءاً باختيار أعضاء مجلس الشيوخ ثم انتخاب مجلس الشعب.

وينص النظام الانتخابي الصومالي المعقد على أن ينتخب مفوضون خاصون تختارهم العشائر والقبائل في الولايات الاتحادية الخمس، البرلمانيين الذين يختارون الرئيس. وكان من المفترض أن يبدأ هذا المسار الانتخابي الأحد.

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