لبنان.. رؤساء الحكومات السابقون يدعمون ترشيح ميقاتي لتشكيل الحكومة

المصدر: بيروت- وكالات

أعلن رؤساء حكومات سابقون في لبنان، اليوم الأحد، أنهم يدعمون ترشيح رئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، كرئيس وزراء لبنان الجديد، خلفاً لسعد الحريري.

وقال بيان لرؤساء حكومات لبنان السابقين، عقب اجتماع لهم، برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة: «ندعم حكومة اختصاصيين غير حزبيين، ويجب أن تكون الحكومة الجديدة منسجمة متضامنة، تحظى بثقة اللبنانيين، والمجتمعين العربي والدولي».

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة أنباء لبنان الرسمية: «ندعم تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة المقبلة في لبنان، للبدء بتعاون شفاف ومجدٍ مع صندوق النقد الدولي والدول الصديقة».

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام لبنانية محلية، إلى أن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، استطاع إقناع سعد الحريري بدعم ميقاتي، الأمر الذي يعطي التكليف غطاء سنياً، حتى لا يعيد تجربة الرئيس حسان دياب.

وقالت المصادر: «رئيس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتي، لا يحبذ تشكيل حكومة تكنوسياسية، انسجاماً مع ما كان قد أعلنه قبل أن يعتذر السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة».

وأضافت المصادر: «السبب في ذلك، ليس في وارد البحث عن ذرائع للدخول في مواجهة مع المجتمع المدني، على خلفية تطعيمه للتشكيلة الوزارية بوجوه سياسية، يمكن أن تشكل تحدياً للذين يحملون المنظومة السياسية، مسؤولية أخذ البلد إلى الانهيار».

وأشارت الصحيفة إلى أن نجيب ميقاتي، كان «ينتظر إجابات عن تساؤلات جوهرية، قبل المضي في مسار قبول تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تجنباً لتكرار تجربة الرئيس سعد الحريري، الذي اعتذر عن عدم إكمال مهمته، إثر تعذر التفاهم مع الرئيس، ميشال عون، بعد أشهر طويلة من تكليفه».

وأفادت المصادر، نقلاً عن مصدر مطلع، أن «ميقاتي يتعاطى بإيجابية مع محاولات إقناعه، منطلقاً من «رهانه الدائم على الإيجابية»، لكن هذا لا يعني أنه لا يقدر دقة الموقف، ولا يعرف صعوبة المهمة، التي فشل فيها الحريري، بسبب الظروف المعروفة».

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