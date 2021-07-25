الفيضانات تقطع الطرق بين المحافظات اليمنية

المصدر: عدن - البيان

تسببت الأمطار المصحوبة برياح شديدة في تدمير أعمدة الكهرباء في منطقة وادي حضرموت اليمنية ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي نحو 12 ساعة، كما تسببت السيول في قطع الطرقات التي تربط محافظة البيضاء بمحافظة مأرب وأغلقت الطريق الدولي الذي يربط محافظة أبين بمحافظة شبوة وحضرموت.

وذكرت مؤسسة الكهرباء الحكومية في وادي حضرموت أن الرياح الشديدة المصاحبة للأمطار دمرت أكثر من 16 كم أعمدة خطوط نقل الكهرباء في منطقة بور بمديرية سيئون، مناطق مديرية تريم والذي يمتد من المحطة الغازية في شركة بترومسيلة وكهرباء وادي حضرموت (قريو) ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإيقاف الحركة في الطريق الدولي السريع الرابط بين اليمن وسلطنة عمان إلى محافظات البلاد وانسيابها بالخط المجاور.

وحسب المؤسسة فإن فرق الطوارئ تعمل على استبدال وإصلاح الأعمدة وخطوط نقل الكهرباء لإعادة خدمة التيار الكهربائي للمنازل بعد إتمام عملية الصيانة بشكل عام.

وأدت السيول المتدفقة على بلدات وادي حضرموت والصحراء خلال اليومين الأخيرين في وقوع أضرار مادية كبيرة في الأراضي الزراعية والممتلكات كما جرفت بعض المنازل في مدينة الهجرين التاريخية وفي مديرية دوعن، كما حاصرت مجاميع اخرى داخل منازلهم في منطقة مدودة في مديرية سيئون وتم إنقاذهم عبر مروحيات المنطقة العسكرية الأولى.

وفي محافظة البيضاء، أدت السيول إلى قطع الطريق الرابط بين محافظتي البيضاء ومأرب والمؤدي إلى حضرموت نتيجة الأمطار المتواصلة، التي هطلت على البلاد منذ عدة أيام نظراً لوقوعها تحت تأثير منخفض جوي سيستمر لعدة أيام وفق المركز الوطني للأرصاد. ووفق سكان فإن العشرات من ناقلات البضائع والغاز وكذلك سيارات الركاب توقفت في الطريق منذ الليلة قبل الماضية وحتى صباح أمس لأن السيول قطعت الطريق بشكل كلي.

وفي مديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين هطلت الأمطار الغزيرة على أودية رفض ووادي الكفاه مما أدى إلى انقطاع الطريق الدولي الرابط بين عدن ومحافظات حضرموت والمهرة وصولاً إلى سلطنة عمان، ما تسبب في توقف حركة السير واضطر المسافرون وعائلاتهم إلى قضاء الليل في المنطقة وطالبوا السلطات الحكومية بالتدخل لوضع حد لهذه المعاناة وبناء ممرات للسيول لمنع تكرار ما حدث.

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