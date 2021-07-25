أمريكا تحذر من استمرار التصعيد الحوثي على مأرب

المصدر: عدن، واشنطن - البيان

أكدت الولايات المتحدة، أن استمرار هجوم الحوثيين الوحشي على مأرب، والأزمة الاقتصادية، تزيد من تصاعد خطر المجاعة في اليمن، مشددة على أهمية التوافق الإقليمي لحل الأزمة في اليمن، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن «المبعوث الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، تحدث مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، حول الحاجة الماسة إلى تمويل إنساني إضافي»، ونبهت إلى استمرار تصاعد خطر المجاعة في اليمن، على خلفية هجوم الحوثي الوحشي على مأرب، والأزمة الاقتصادية. وقالت إن ليندركينغ أكد على أهمية التوافق الإقليمي في حل الصراع اليمني، والحاجة الماسة إلى مزيد من التمويل في ظل استمرار الأزمة.

هذا الموقف جاء متزامناً وصد القوات الحكومية هجوماً جديداً لميليشيا الحوثي في غرب مأرب، استمر من الليلة قبل الماضية وحتى صباح أمس، سحقت خلاله عناصر الميليشيا التي حاولت التسلل إلى جبهة المشجح غرب المحافظة، كما استهدفت مقاتلات التحالف، تجمعات وتعزيزات الميليشيا في هذه الجبهة.

معارك عنيفة

وفي جبهة ناطع بمحافظة البيضاء، دارات معارك عنيفة بين قوات الجيش المسنودة بالمقاومة، وميليشيا الحوثي، تكبدت خلالها الميليشيا خسائر بشرية كبيرة، إلى جانب معدات قتالية، ومن بين القتلى اثنان من القادة الميدانيين للميليشيا، أحمد طاهر، وأحمد لطف الديلمي، وهؤلاء من القيادات الحوثية التي تم تدريبها على أيدي الحرس الثوري الإيراني، وفق ما قالته مصادر عسكرية، كما دمرت ثلاث عربات قتالية ومدرعة.

وفي الساحل الغربي، استهدفت ميليشيا الحوثي من جديد، المدنيين في جنوب محافظة الحديدة، وقصفت مدينة حيس ذات الكثافة، ما أسفر عن إصابة أحد السكان، وأثارت الرعب في صفوف الأطفال والنساء.

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