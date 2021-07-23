الحوثي يستهدف المدنيين ويقصف قرى في يافع

المصدر: عدن - البيان

قصفت ميليشيا الحوثي عدداً من قرى مديريتي الحد وسباح في منطقة يافع اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ بداية الحرب، فيما تصدت قوات الحزام الأمني لمحاولة تسلل نفذتها الميليشيا إلى منطقة برمان.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي أطلقت عدداً من قذائف الهاون والمدفعية على عدد من القرى من منطقتي ردمان بمديرية الحد بلحج والحدق بمديرية سباح بابين. ولكن لم يبلغ عن سقوط ضحايا بين السكان، فيما أعلنت قوات الحزام الأمني المرابطة هناك حالة الاستنفار وأرسلت وحدات من قواتها إلى حدود المنطقة مع محافظة البيضاء للتصدي لأي محاولة من الميليشيا للتقدم.

وفي السياق ذكرت المصادر أن قوات الحزام الأمني تصدت لمحاولة تسلل نفذتها عناصر ميليشيا الحوثي إلى منطقة برمان واشتبكت معها، حيث خلفت الاشتباكات عدداً من القتلى والجرحى كما تم إعطاب عربة قتالية للميليشيا خلال هذه المواجهات، فيما قتل الجندي فارس الشوحطي من قوات الحزام الأمني.

وفي شرق محافظة البيضاء استعادت قوات الجيش، السيطرة على بعض المواقع في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي. حيث استعادت مواقع كانت خسرتها في منطقة الجريبات آل عواض، بعد يوم من سيطرة الميليشيا عليها، موضحاً أن القوات أسرت 12 من عناصر الميليشيا خلال المواجهات.

وكانت قوات الجيش دفعت بتعزيزات كبيرة من محوري بيحان وعتق، عقب تقدم ميليشا الحوثي في مديرية نعمان والسيطرة على بعض المواقع هناك، حيث تتواصل المعارك في جبهة الحازمية بين الجيش من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى.

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