إصابة 36 شخصاً في حادث تصادم حافلتين بالإسكندرية

المصدر: البيان

أصيب 36 شخصاً اليوم الجمعة في حادث تصادم بين حافلتين في الإسكندرية بمصر.

ووقع الحادث الذي نجم عنه إصابة 36 شخصا بين كسور وجروح بين حافلة رحلات وحافلة نقل عام على طريق استاد برج العرب، غربي مدينة الإسكندرية.

ووفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية، فقد تلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالإسكندرية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين الحافلتين بطريق استاد برج العرب غرب الإسكندرية، ووجود عدد من المصابين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة التنفيذية ورجال الإسعاف انتقلوا إلى موقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات برج العرب والعامرية وجمال حمادة.

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