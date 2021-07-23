حريق يودي بحياة طفل في العراق

المصدر: البيان

اندلع حريق في مخيم آشتي للنازحين في منطقة عربت، بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

ونتج عن الحريق وفاة طفل "8 سنوات"، مع تسجيل عدد من الإصابات وحالات الاختناق. وفقا لسكاي نيوز.

وعزت الجهات المسؤولة الحريق لحدوث تماس كهربائي في إحدى الخيم، وانتقال النيران بفعل الرياح لخيم مجاورة.

وبحسب مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية، فقد احترقت 6 خيام، فيما تحدثت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن حرق 7 خيام.

ويقيم في المخيم أكثر من 3 آلاف عائلة، أغلبها من نازحي محافظتي صلاح الدين ونينوى، ويبلغ عدد الخيام فيه وفق وزارة الهجرة والمهجرين 1400 خيمة.

وأظهرت الفيديوهات والصور المتداولة من موقع الحريق ضخامته، وحجم الارتباك والهلع الذي ألمّ بسكان المخيم، وسط العويل وصرخات الاستغاثة.

وكان حريق ضخم قد شب في مخيم شاريا للنازحين الإيزيديين في محافظة دهوك، في بداية شهر يونيو الماضي، والذي نجم عنه احتراق نحو 400 خيمة.

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