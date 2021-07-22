سداسي عربي ضمن أقوى 10 جيوش في أفريقيا

المصدر: القاهرة- محمد خالد

تضم قائمة أقوى عشرة جيوش في قارة أفريقيا، سداسياً عربياً، بقيادة الجيش المصري، الذي يأتي في المرتبة الأولى، يليه الجيش الجزائري في المرتبة الثانية.

بينما يحتل الجيش المغربي المرتبة الخامسة، ثم الليبي في المرتبة الثامنة أفريقياً، والتونسي في المرتبة التاسعة، يليه الجيش السوداني في المرتبة العاشرة.

وتشهد قارة أفريقيا تحديات أمنية متزامنة على أكثر من صعيد، لا سيما في ما يتعلق بتصاعد التهديدات الإرهابية.

وبشكل خاص بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، ومع سعي عناصر التنظيم والتنظيمات الموالية له داخل القارة، لإيجاد موطئ قدم للسيطرة المكانية داخل القارة وإحياء التنظيم.

الصدارة لمصر

وبحسب بيانات موقع Global fire Power، المتخصص في الشؤون العسكرية وتصنيف الجيوش حول العالم، فإن الجيش المصري، الذي يتصدر قائمة الجيوش الأقوى على المستويين الأفريقي والعربي، يحتل المرتبة الـ 13 عالمياً.

الجيش المصري

يشهد الجيش المصري تطوراً لافتاً في عمليات التسليح، والإمكانات التكنولوجية الحديثة، لا سيما بعد ثورة 30 يونيو 2013، ومع اهتمام البلد بملف التسليح، وإبرام صفقات عسكرية متطورة وغير مسبوقة.

وعددياً، يصل قوام القوات المسلحة المصرية، إلى نحو 930 ألف جندي (450 ألف عامل، و480 ألف احتياطي). وطبقاً لإحصاءات الموقع نفسه، فإن ميزانية الدفاع تصل إلى عشرة مليارات دولار أمريكي.

وعلى صعيد التسليح، يمتلك الجيش المصري 1053 طائرات حربية منوعة (250 طائرة مقاتلة، و88 طائرة هجومية، و59 طائرة شحن عسكري، و341 طائرة تدريب، و11 طائرة مهام خاصة، و304 مروحيات عسكرية، من بينها 91 مروحية هجومية). ولدى مصر 83 مطاراً جاهزاً.

أما على صعيد الدبابات، فيمتلك الجيش المصري 3735 دبابة، إضافة إلى 11 ألف مدرعة، و1165 مدفعاً ذاتي الحركة، وما يزيد على 2200 مدفع ميداني، فضلاً عن امتلاكه أيضاً 1235 راجمة صواريخ.

وتضم القوات البحرية المصرية، 316 قطعة بحرية مُنوعة. وتمتلك مصر حاملتي طائرات من طراز ميسترال الفرنسية (حاملة الطائرات أنور السادات، وحاملة الطائرات جمال عبد الناصر)، في صفقة نوعية للجيش المصري، عززت من قدراته القتالية.

الجيش الجزائري

في المرتبة الثانية أفريقياً، يأتي الجيش الجزائري -المصنف الـ 27 على العالم- والذي يصل قوامه إلى 280 ألف جندي (130 فاعلين، و150 ألف احتياطي). وتقدر ميزانية الدفاع -بحسب الموقع نفسه- بحوالي 13 مليار دولار.

ويمتلك الجيش الجزائري 551 طائرة منوعة (102 طائرة حربية، و22 طائرة هجومية، و60 طائرة شحن عسكري، و87 طائرة تدريب، وتسع طائرات مهام خاصة، و268 مروحية عسكرية، وثلاث ناقلات).

بينما على صعيد سلاح الدبابات، يمتلك الجيش الجزائري 2024 دبابة، وسبعة آلاف مدرعة، و324 مدفعاً ذاتي الحركة، و396 مدفعاً ميدانياً، و300 راجمة صواريخ. كما يمتلك 201 قطعة بحرية منوعة.

الجيش الجنوب أفريقي

وفي المركز الثالث أفريقياً، والـ 32 عالمياً، يأتي جيش جنوب أفريقيا، والذي يصل قوامه إلى 81.5 ألف جندي (66.5 ألف جندي في الخدمة، و1500 احتياطي).

يمتلك الجيش الجنوب أفريقي 221 طائرة منوعة (17 طائرة حربية، و22 طائرة شحن عسكري، و88 طائرة تدريب، وسبع طائرات مهام خاصة، و87 مروحية عسكرية).

الجيش النيجيري

في المرتبة الرابعة أفريقياً، يأتي الجيش النيجري -المصنف الـ 35 على العالم- والذي يصل قوامه إلى 120 ألف جندي بالخدمة. وتقدر ميزانية الدفاع الخاصة به، بحوالي ملياري دولار أمريكي.

الجيش المغربي

ويصنف الجيش المغربي، كخامس أقوى جيش في أفريقيا، ويصل قوامه إلى 460 ألف جندي (310 فاعلين بالخدمة، و150 ألف احتياطي). وتقدر ميزانية الدفاع - وفق الموقع ذاته- بحوالي ستة مليارات دولار.

يمتلك الجيش المغربي - المصنف الـ 53 على العالم- 1053 طائرة منوعة (250 طائرة حربية، و88 طائرة هجومية، و59 طائرة شحن عسكري، و341 طائرة تدريب، و11 طائرة مهام خاصة، و304 مروحيات عسكرية).

الجيش الإثيوبي

ويحتل الجيش الإثيوبي المرتبة السادسة أفريقياً، ويصل قوامه إلى 192 ألف جندي. وتقدر ميزانية الدفاع - بحسب Global fire Powe- بحوالي 520 مليون دولار.

يمتلك الجيش الإثيوبي - المصنف الـ 60 على العالم- 92 طائرة منوعة (24 طائرة حربية، وتسع طائرات شحن عسكري، و26 طائرة تدريب، و33 مروحية عسكرية).

الجيش الأنغولي

ويأتي الجيش الأنغولي في المرتبة السابعة أفريقياً، ويصل قوامه إلى 110 آلاف جندي. وتقدر ميزانية الدفاع الخاصة به بأكثر من سبعة مليارات دولار، طبقاً لإحصاءات موقع غلوبال فاير باور، المتخصص في تصنيف الجيوش حول العالم.

الجيش الليبي

أما الجيش الليبي، فيأتي في المرتبة الثامنة أفريقياً. ويصل قوامه إلى 30 ألف جندي، وتقدر ميزانية الدفاع بـ 4.9 مليارات دولار.

يمتلك الجيش الليبي - المصنف الـ 70 على العالم- 118 طائرة منوعة (20 طائرة حربية، وطائرتين هجوميتين، وست طائرات شحن عسكري، و64 طائرة تدريب، و26 مروحية عسكرية، منهم سبع مروحيات هجومية).

كما يمتلك الجيش الليبي 200 دبابة، و4550 مدرعة، و365 مدفعاً ذاتي الحركة، و250 مدفعاً ميدانياً، و900 راجمة صواريخ. كما يمتلك خمس قطعة بحرية منوعة.

الجيش التونسي

فيما يأتي الجيش التونسي في المرتبة التاسعة. ويصل قوامه إلى 36 ألف جندي. ويقدر موقع غلوبال فاير باور، ميزانية الدفاع بحوالي 810 ملايين دولار في تونس.

الجيش السوداني

ويحتل الجيش السوداني المرتبة العاشرة في ترتيب الجيوش الأفريقية، والـ 77 على مستوى العالم. ويصل قوامه إلى 190 ألف جندي (105 آلاف فاعلين، و85 ألف احتياطي). وتقدر ميزانية الدفاع الخاصة به، بأربعة مليارات دولار.

تحديات أفريقية

وتواجه دول القارة الأفريقية، تحديات متنامية، مع تصاعد التهديدات المختلفة، ما يحتم تنمية وتطوير قدراتها العسكرية في مواجهة تلك التحديات، بينما جملة من الظروف تقف عائقاً أمام بعض تلك الدول.

ويقول المفكر الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إن عدداً من البلدان الأفريقية، هي بلدان فقيرة «وتعتمد على المعونات العسكرية الأجنبية».

ويلفت إلى أن «أخطر منطقة تواجه تهديدات إرهابية اليوم في قارة أفريقيا، هي دول الساحل الأفريقي»، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجهها دولة مثل نيجيريا، على سبيل المثال، وفي ظل نشاط التنظيمات الإرهابية غرب أفريقيا، ومنها تنظيم بوكو حرام وغيره.

ويردف المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، قائلاً: «إن فقر عدد من الدول الأفريقية، يمنعها من تطوير قدراتها العسكرية وقوتها في هذه المنطقة».

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