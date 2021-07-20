الكاظمي للميليشيات: الأعمال العبثية لا تخدم أحداً

المصدر: (بغداد - وكالات)

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن حكومته مصممة على مواجهة محاولات جماعات اللا دولة لاختراق الحصون الأمنية.

وأضاف الكاظمي خلال مقابلة تلفزيونية إن جماعات «اللا دولة» الذين لا يريدون الخير للعراق، في إشارة إلى الميليشيات، والذين يسعون لتحويله إلى ساحة للصراع «رسالتي لهم: أن لا خيار أمامكم سوى الدولة وأن الأعمال العبثية لا تخدم أحداً».

وأكد أن هذه الجماعات لا تحمل الإحساس بالمسؤولية إنما تحمل الروح العبثية التي تضع مستقبل العراق في خطر.

وأشار في مقابلة تليفزيونية مع قناة «العربية الحدث» إلى وجود تنسيق مع حكومة إقليم كردستان» لتحاوزبعض التجاوزات في بغداد ومناطق العراق، مشيراً إلى أن هذه الجماعات تحاول أن تخترق كل الحصون الأمنية، لكن في المقابل هناك عمل جيد بين بغداد وأربيل وتنسيق ممتاز، ونجحنا باعتقال مجموعات في الإقليم ومجموعات في بغداد.

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