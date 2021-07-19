ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سوق الوحيلات في العراق

المصدر: أ ف ب

قُتل نحو 30 شخصاً على الأقل وأصيب نحو 50 آخرين بجروح، اليوم، بانفجار عبوة ناسفة عشية عيد الأضحى في سوق في مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مصدر أمني وآخر طبي عن مقتل 28 شخصاً، بينهم سبعة أطفال وثمانية نساء، وإصابة 52 بجروح، فيما قال مصدر أمني آخر إن عدد القتلى وصل إلى ثلاثين في الهجوم الذي وقع في إحدى أكثر ضواحي بغداد فقراً واكتظاظاً.

ووصفت خلية الإعلام الأمني الرسمية التفجير بأنه اعتداء "إرهابي"، وقالت إنه تمّ "بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع".

ونُقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة، فيما استنفرت وزارة الصحة العراقية "جميع مؤسساتها" لإسعاف الضحايا كما قالت في بيان رسمي.

وقالت السلطات، في بيان، إن القائد العام للقوات المسلحة أي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بفتح تحقيق بملابسات التفجير.

في المقابل، قالت مصادر أمنية إن التفجير انتحاري، على غرار الهجوم الذي وقع في وسط بغداد في يناير وأسفر عن مقتل 32 شخصاً.

وندد الرئيس العراقي برهم صالح، في تغريدة، بـ"الجريمة البشعة"، متوعداً "باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره".

ولم تتبنَّ أي جهة التفجير حتى الآن، فيما أظهرت صور من موقع الانفجار في سوق الوحيلات حالة من الهلع بين السكان.

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