بعد هزائم الحوثي.. حملة لتطهير جنوب مأرب من الألغام

المصدر: عدن - البيان

بدأ البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام تطهير المناطق اليمنية المحررة في مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب من الألغام فيما تتقدم القوات صوب مديرية ماهلية على حدود محافظة البيضاء. وذكر العميد ركن أمين العقيلي، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لوثت مديرية رحبة بالألغام والعبوات الناسفة. وأن الفرق الهندسية بدأت في نزع الألغام والعبوات الناسفة لفتح الطرقات وتطهير الأماكن التي تمكنت من الوصول إليها في مديرية رحبة، بعد أن تمكنت قوات الجيش من تحريرها وتأمينها.



وحسب المسؤول اليمني فإن الفرق الهندسية تمكنت من نزع عشرات الألغام تنوعت بين فردية ومضادة للدروع وعبوات ناسفة ذات أحجام كبيرة وأشكال مختلفة منها ما صممته الميليشيا على شكل أحجار لغرض التمويه وهو ما يجعل المدنيين أكثر عرضة للخطر لعدم قدرتهم على التعرف عليها.



ودعت السلطات المدنيين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو الدخول إلى الأماكن والطرق المشتبه تلوثها، وإبلاغ الجيش بذلك ليتم التعامل معها وتأمين المناطق، وأكدت وجود أماكن وطرقات محتمل تلوثها بالألغام والعبوات التي زرعتها ميليشيا الحوثي وبكثافة عالية وبطرق عشوائية وأخرى منتظمة.

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