​كميات هائلة من المياه.. أول صورة تظهر آثار الملء الثاني لسد النهضة

المصدر: البيان

كشفت صور حديثة نشرتها صفحات أثيوبية لسد النهضة ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير في بحيرة السد، مع تعليق يفيد ببدء العد التنازلي لإتمام عملية الملء الثاني بنجاح.

وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيدات إدارة سد الروصيرص السوداني أن هناك انخفاضا بنسبة 50% من المياه الواردة من النيل الأزرق المبنى عليه سد النهضة الإثيوبي، وحذرت إدارة سد الروصيرص السوداني من تعرض السد للخطر بسبب تأخر المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أنها تتجهز لمواجهة فيضانات خطيرة. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وكان الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري المصري السابق ورئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الري الأسبق، قال في مداخلة مع أحد البرامج التليفزيونية، إن التصريحات المصرية بخصوص سد النهضة تدل على قرب نفاد صبر المصريين.

وأوضح الدكتور القوصي أن العالم الآن على دراية بهذا الموضوع، ونقل المفاوضات مرة أخرى للاتحاد الإفريقي مهم حيث إن الاتحاد هنا سيعلم أن هذه المرة ليست كالمرات السابقة، فلابد أن يكون هناك سقف زمني للمفاوضات وإقرار لضرورة الوصول لاتفاق ملزم لجميع الأطراف.

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