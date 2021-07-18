انتخابات الصومال في طورها الأخير

المصدر: (مقديشو- وكالات)

تدخل الاستعدادات لإجراء الانتخابات الصومالية طورها الأخير عقب الكشف عن الجدول الزمني والقوائم لغرفتي البرلمان الشعب والشيوخ.

وكشفت لجنة الانتخابات في بيان لها تفاصيل إجراء الانتخابات التشريعية، حيث ينص الجدول على تقديم قوائم المرشحين لمجلس الشيوخ ما بين 17 - 23 يوليو الجاري. بينما يتم إعلان واعتماد القوائم النهائية في 24 يوليو.

وينطلق التصويت في انتخابات مجلس الشعب في 12 سبتمبر وينتخب أعضاء «الشيوخ» برلمانات الولايات الإقليمية (413 نائباً محلياً) الخمس، وهي: (غلمدغ، هيرشبيلى، جنوب غرب الصومال، جوبلاند وبونتلاند)، إضافة إلى 46 من شيوخ عشائر أرض الصومال. ينص الجدول أيضاً على إعداد قوائم الناخبين (27 ألفاً و775 ناخباً) الذين سيصوّتون في انتخابات أعضاء مجلس الشعب (275 عضواً).

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