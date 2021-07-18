حريق يشرد 40 أسرة نازحة في الحديدة

المصدر: (عدن - البيان)

التهم حريق العشرات من منازل النازحين في محافظة الحديدة غربي اليمن وتسبب في تشريد 40 أسرة كانت تسكن في هذه المساكن المصنوعة من القش.

وذكرت مصادر لـ«البيان» أن حريقاً شب في حي الشجرة في قرية مركوضة جنوبي مدينة الدريهمي، وانتشر في مجمع المساكن المصنوعة من القش والتهم 36 منزلاً مبنية من القش قبل أن تتدخل القوات المشتركة وتخمده قبل أن تصل النار إلى نحو 60 منزلاً آخر في القرية تخص النازحين الذين فروا من بطش ميليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي ولكن 40 أسرة باتت في العراء.

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