ما أسباب ارتفاع العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في الربع الثاني من 2021؟

المصدر: القاهرة - البيان

كشف تقرير حديث عن إجمالي عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة العربية في الربع الثاني من العام الجاري 2021، زيادة في عدد العمليات مقارنة بإحصاءات الربع الأول من العام نفسه.

وكشف التقرير، الصادر السبت عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والذي حصلت «البيان» على نسخة مفصلة منه، تطور النشاط الإرهابي في المنطقة العربية في الربع الثاني من عام 2021، وأن عدد العمليات زاد بـ43 عملية ليصل إلى 212 مقارنة بـ169 عملية في الربع الأول من العام.

وأشار التقرير إلى أن عدداً كبيراً من العمليات الإرهابية وقعت في دول مُمزقة، إما نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة كما هو الحال في الصومال وسوريا واليمن، أو دول تعد طرفاً في نزاع مسلح، مسلطاً الضوء في الوقت نفسه على عمليات الحوثيين. وكذلك العمليات التي شهدتها الدول التي تواجه استقطاباً سياسياً حاداً، وثغرات أمنية واضحة كحالة العراق.

واستعرض التقرير أكثر الدول تأثراً بالعمليات الإرهابية في ثلاثة الأشهر الثانية من العام الجاري، وجاء العراق في طليعة تلك الدول بنحو 72 عملية إرهابية. وكشف التقرير تعرض الصومال إلى 41 هجوماً إرهابياً، وسوريا 26 هجوماً إرهابياً، ثم اليمن بواقع 19 عملية إرهابية، وليبيا بواقع خمس هجمات إرهابية، وبعد ذلك تونس بنحو ثلاث عمليات إرهابية.

أما في سياق أعداد الضحايا، فقد كشف التقرير أن الصومال جاءت في طليعة الدول من ناحية عدد القتلى بواقع 185 قتيلاً، ثم سوريا بنحو 81 قتيلاً، واليمن بواقع 75 قتيلاً، ثم العراق بواقع 68 قتيلاً، والسودان بواقع 7 أشخاص، وليبيا التي كان ضحايا الاعتداءات الإرهابية فيها خمسة أشخاص.

وبحسب التقرير، جاءت ميليشيا الحوثي في مقدمة التنظيمات التي تبنت عمليات إرهابية في فترة التقرير، بواقع (57) عملية إرهابية، نفذتها الجماعة في اليمن وفي اتجاه الأهداف المدنية والعسكرية خارجها. وجاء تنظيم داعش ثاني جماعة تتبنى عمليات إرهابية بنحو 47 عملية إرهابية تركزت غالبيتها في العراق وسوريا.

ثم حركة الشباب في الصومال بنحو (32) عملية إرهابية، فيما تبنى تنظيم القاعدة الذي على ما يبدو أنه يستعد لنشاط أكبر في المستقبل القريب خمس عمليات إرهابية.. فيما نسبت نحو 61 عملية إرهابية لمجهولين وفصائل موالية للميليشيات الإيرانية في العراق.

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