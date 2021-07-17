رئيس برلمان الجبل الأسود يلتقي الجروان وأعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام

المصدر: وام

استقبل معالي أليكسا بيشيك ، رئيس برلمان الجبل الأسود معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وأعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام ممثلي 41 دولة من حول العالم المشاركين في اجتماعات الجلسة السادسة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام التي عقدت في مقر برلمان جمهورية الجبل الأسود.

حضر اللقاء معالي درافكو كريفوكابيتش رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود ، ومعالي دوردي رادولوفيش وزير خارجية جمهورية الجبل الأسود ومعالي دوارتي باجيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ومعالي ألان رودريجيز رئيس برلمان جواتيمالا وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في جمهورية الجبل الأسود .

ورحب رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود باقامة الجلسة السادسة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في جمهورية الجبل الأسود ، متمنياً للمجلس وبرلمانه الدولي النجاح في أعمالهم لما فيه خير ومصلحة التسامح والسلام حول العالم .

ورحب رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود باستضافة بلاده برلمانيين من 41 دولة ، مما يؤكد أنها تنتمي إلى التوجهات العالمية وأنها تشترك في نفس القيم والأهداف مع الشركاء الدوليين، والتي تقوم على التعاون والتسامح والسلام.

من جانبه توجه الجروان بالشكر لرئيس برلمان الجبل الاسود و رئيس الوزراء ، ووزير خارجيتها وشعبها ، مشيداً بجهود الجبل الأسود في تعزيز التسامح والسلام حول العالم .

وعقد البرلمان الدولي للتسامح والسلام، -أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام الرئيسية -اجتماع مكتبه و اجتماعات لجانه الدائمة الستة ، وأقر المكتب جدول الاعمال فيما ناقشت اللجان الدائمة سبل تعزيز التسامح والسلام حول العالم في مجالاتها المتخصصة.

واختتمت أعمال الجلسة السادسة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام بالقاعة الرئيسية لبرلمان الجبل الأسود من خلال الجلسة الرئيسية بحضور رئيس برلمان الجبل الاسود و وزير خارجيتها .

وتم خلال الجلسة تسليم رئاسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام للنائبة الكولومبية مارجريتا أرانجو وذلك للدورة السنوية الجديدة وحسب الترتيب الأبجدي للدول، كما تم اقرار تشكيل لجان برلمانية اقليمية في البرلمان الدولي للتسامح والسلام ..كما تم تسمية سعادة الدكتورة هاجر أبو جبل من جمهورية مصر العربية ، رئيسةً للجمعية العمومية للتسامح والسلام ،وذلك لسنة واحدة حسب نظام المجلس .

كما اقرت الجلسة البيان الختامي ، الذي أكد على دور البرلمان الدولي للتسامح والسلام واختصاصاته ، كما أكد على أهمية قيم التسامح والسلام مع الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة ، والاعتراف بضرورة الدور المهم لتعزيز قيم التسامح والسلام في مختلف التطورات حول العالم، والتاكيد على أهمية التمثيل الدولي المتزايد في المنظمة ، والتعاون المشترك ، والعمل المستمر في جميع أنحاء العالم ، كما أدان البيان الختامي جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها بعض أطراف النزاعات .. كما شدد على ضرورة توسيع وتقوية التحالفات العالمية لتلبية احتياجات المجتمعات.

كما أقر البيان الاتفاق بين الاعضاء على إقامة تعاون أعمق وأوسع وأكثر فاعلية لتعزيز القيم الإنسانية للتسامح والسلام لما من شأنه تحسين نوعية الحياة لجميع البشر حول العالم.

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