أبوالغيط يبحث مع جوتيريش التطورات الإقليمية

المصدر: وام

بحث أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية -على هامش زيارته إلى نيويورك - مع أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة التطورات الإقليمية وسبل تنسيق المواقف بخصوصها .

وأفاد بيان وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم أنه فيما يتعلق بالوضع في ليبيا أكد أبوالغيط دعم الجامعة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة من خلال مبعوثها يان كوبيتش للخروج بنتائج ايجابية من الحوار السياسي الليبي مع التشديد علي أهمية التزام جميع الأطراف بعقد الانتخابات في موعدها المقرر وهو 24 ديسمبر القادم وتوفير الدعم لحكومة الوحدة الوطنية للاضطلاع بمهامها في هذا الخصوص.

وقال البيان إن المحادثات تطرقت كذلك إلى تطورات الوضع في لبنان على إثر اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة حيث كان هناك توافق بين الجانبين علي مايمثله هذا الاعتذار من ناقوس خطر للوضع في لبنان والذي يتجه من سيء إلى أسوأ، وأعرب أبوالغيط عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة اللبنانيين على عبور تلك الأزمة التي تعد الأخطر منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول كذلك تطورات التعامل مع ملف سد النهضة حيث أكد أبوالغيط موقف الجامعة العربية الثابت في دعم مطالبات مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحول دون تفرد الطرف الإثيوبي بملء وتشغيل سد النهضة دون موافقة دولتي المرور والمصب.. وأثنى ابوالغيط على قيام الأمم المتحدة بتوفير الدعم الفني للاتحاد الأفريقي لتمكينه من الاضطلاع بالمهمة الموكلة إليه في الإشراف على المفاوضات.

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