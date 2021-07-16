السيسي: أمن مصر خط أحمر

المصدر: د ب ا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء أمس الخميس أن "المساس بأمن مصر القومي خط أحمر، ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى".

وأضاف السيسي في المؤتمر الأول للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" مساء أمس: "إن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعنى المساس بمقدرات الوطن، ولن نسمح لأي من كان أن يقترب منها".

وأوضح السيسي نحن نتعامل في كل قضايانا بعقل راشد وتفكير عميق، ولم نحاول أبدا "دغدغة مشاعر الناس".

وقال إن القلق بشأن قضية المياه "قلق مشروع".

وأشار إلى أننا "كنا نؤكد دائما أننا نريد الخير للجميع".

وقال: "إن الهدم والتخريب والتدمير هو الاستثناء والبناء والتعمير هو الأساس".

ودعا السودان وإثيوبيا لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة ليضمن العيش والأمان للجميع بعيدا عن أي تهديد ولصالح شعوب الدول الثلاث.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر أبدا لم تكن تسعى للتهديد أو التدخل في شؤون الدول، مؤكدا أن مصر دائما تمد يدها للتعاون.

وأضاف السيسي أن مصر تقبل ولا تمانع التطوير والتنمية لإثيوبيا مع التأكيد بعدم المساس خاصة بمصر.

وأوضح السيسي أنه تم وضع ملف سد النهضة بمجلس الأمن حتى يكون الموضوع على أجندة الاهتمام الدولي، قائلا إن هناك إعدادا يتم داخل مصر ويتم العمل على مشروعات لتوفير كل نقطة مياه في مصر، منها مشروع تبطين الترع، مشيرا إلى رصد ما يقرب من 60 مليار جنيه تمكن البلاد من إكمال المشروع خلال سنتين وأن هناك محطات معالجة المياه.

كما أكد: "مصر دولة كبيرة.. ولا يليق بنا أن نقلق أبدا".

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