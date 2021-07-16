السودان يشيد بدعم الأمم المتحدة لتحقيق استقراره

المصدر: الخرطوم- سونا

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بجهود الأمم المتحدة ودعمها لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.



وجدد لدى لقائه بمكتبه، أمس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدعم الميداني، اتول كاري، حرص الحكومة الانتقالية وجديتها لاستكمال السلام وتحقيق التحول الديمقراطي في السودان.



من جانبه أكد اتول كاري في تصريح صحافي، عقب اللقاء، أنه أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، على مراحل تصفية البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام بدارفور (يوناميد)، مشيراً إلى أن اكتمال عملية التصفية بدأت بنهاية أمد تفويضها المقرر من قبل مجلس الأمن، وهي في الآن في مرحلتها النهائية.



وأضاف أن عملية تصفية بعثة «يوناميد» تمت بنجاح، بفضل التعاون بين حكومة الفترة الانتقالية وحكومات ولايات دارفور.



وقال كاري إنه نقل لرئيس مجلس السيادة الانتقالي والشعب السوداني تهاني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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