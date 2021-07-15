ميليشيا الحوثي تواصل تجنيد الطلبة في حربها

المصدر: (عدن - البيان)

اختتمت ميليشيا الحوثي الإيرانية حملة تجنيد طلبة المدارس والدفع بهم إلى جبهات القتال، وأقامت استعراضات قتالية للخريجين الذين تلقوا تدريبات عسكرية مكثّفة إلى جانب محاضرات طائفية متطرّفة، وألزموا بزيارة مقابر قتلى الميليشيا في الجبهات، وتولى مشرفون على التعبئة الطائفية مهمّة التحشيد للقتال، وتصوير القوات التي يحاربونها بأوصاف مضلِّلة، كما قدموا للمجندين قصصاً خيالية عن بطولات وهمية لقتلى من أنصار الميليشيا.

وكثفت الميليشيا حملة التجنيد في مناطق القبائل مستغلة حالة الفقر، وانتشار البطالة، وقدمت لهم عروضاً بالحصول على رواتب مجزية وضم أسمائهم إلى قوائم المستفيدين من المساعدات النقدية التي اُتفق مع الأمم المتحدة لتقديمها للمحتاجين.

واستمرت الميليشيا في إرسال التعزيزات إلى جبهات مأرب والجوف والبيضاء، وانتهاك اتفاق السويد الخاص بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة واستهداف مواقع القوات المشتركة في خطوط التماس واستهداف التجمعات السكنية في مناطق سيطرة القوات المشتركة جنوبي المحافظة بشكل يومي.

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