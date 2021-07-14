مصر تطلق مشروعاً قومياً للتبرع بالبلازما

المصدر: وام

أطلقت مصر اليوم مشروعها القومي للتبرع بالبلازما بهدف التصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقاتها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، اليوم، إطلاق المشروع خلال مشاركتها كأول متبرع.

وقالت إن اليوم يعد تاريخياً ونقلة صحية لمصر والمنطقة بدعم القيادة السياسية، حيث يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الكبد والكلى والحروق، وذلك بدلاً من استيرادها من الخارج.

وأكدت أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أهمية توطين الصناعات الدوائية بمختلف أنواعها لتحقيق الأمن الصحي للمواطنين.

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