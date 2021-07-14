الرئيس اللبناني يستقبل موفداً رئاسياً فرنسياً

المصدر: د ب ا

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الأربعاء بالموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية فقد استعرض الجانبان العلاقات اللبنانية - الفرنسية والتطورات المتصلة بالأزمة الحكومية وتحضيرات مؤتمر دعم لبنان والشعب اللبناني في بداية أغسطس المقبل.

وكان وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر شدد في بيان أمس على استعداد بلاده للعمل مع شركائها لإنشاء نظام عقوبات للضغط على المسؤولين عن التعطيل السياسي في لبنان.

وأشار إلى أن المساعدات الاقتصادية والمالية الدولية للبنان لا تزال مشروطة بإطلاق إصلاحات ذات مصداقية.

يذكر أن فرنسا تعتبر أحد شركاء لبنان السياسيين البارزين، وهي تدعم استقرار لبنان ووحدته واستقلاله وسيادته، وتعير اهتماما كبيرا لتعزيز مؤسسات الدولة، وتلتزم بدعم التطلعات التي عبر عنها الشعب اللبناني فيما يتعلق بالإصلاحات والحوكمة. وتدعو إلى تشكيل حكومة تضطلع بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لنهوض لبنان.

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