الجامعة العربية واليونان نحو تقوية العلاقات

المصدر: (القاهرة - وكالات )

وقعت جامعة الدول العربية، أمس، مذكرة تفاهم مع اليونان، تنص على إقامة مشاورات سياسية، مؤكدة على العلاقات الوثيقة التي تربط بين الدول العربية واليونان. وفي مؤتمر صحفي للأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، في القاهرة، أعلن الطرفان عن توقيع مذكرة التفاهم.

وجاء في المذكرة، «الاتفاق على توسيع التفاهم بين اليونان والجامعة العربية»، حيث أكد الطرفان «مساندة بعضهما البعض في القضايا الرئيسة». وأكد ديندياس على ضرورة «وقف التدخلات الخارجية في المنطقة».

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