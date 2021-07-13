اعتقال 4 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود العراقية

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

ذكر بيان عسكري عراقي، أمس، أن قوات الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقلت أربعة أشخاص من عائلة واحدة حاولوا اجتياز الحدود العراقية - السورية بمحافظة نينوى، التي تبعد 400 كم غربي البلاد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قوات الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع في قاطع قيادة عمليات غربي نينوى تمكنت عبر كاميرات حرارية من رصد تحرك لأشخاص في الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية. وذكر البيان أن القوات العراقية قامت بنصب كمين لهم في قرية الشعلان في ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي العراقي السوري بمحافظة نينوى، وتم القبض عليهم وتبين أنهم عائلة تحمل جنسية عربية، حيث جرى تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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