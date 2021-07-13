«النواب الليبي» يرجئ جلسة قانون الميزانية إلى اليوم

المصدر: (طرابلس - وكالات)

علّق مجلس النواب الليبي، أمس، جلسته الرسمية، إلى اليوم الثلاثاء، لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن البرلمان الليبي، برئاسة عقيلة صالح، واصل مناقشاته في الجلسة التي كانت مغلقة، بشأن بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021م. وأضاف بليحق، في بيان، أنه استمع خلال الجلسة للتقرير النهائي للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس، حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري. وأشار المسؤول الليبي، إلى أن نواب البرلمان ناقشوا مقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية، فيما قرر المجلس تعليق الجلسة إلى اليوم الثلاثاء، لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة.

وشدد بليحق، أنه لم يتم التصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021، مناشداً عدم الانجرار وراء ما وصفه بـ «الشائعات»، التي تستخدم اسم مجلس النواب، وتنسخ نص التصريحات والأخبار والصور وتعيد نشرها.

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