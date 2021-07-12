«أضحى» ليبيا تحت الإغلاق الاحترازي نتيجة «كورونا»

المصدر: طرابلس - البيان

لن يتمكن الليبيون هذا العام من الاحتفال بعيد الأضحى كما كان عليه الوضع سابقاً، وذلك بسبب حالة الإغلاق التام التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية والتي ستتواصل مدة أسبوعين نتيجة الانتشار غير المسبوق لفيروس كورونا ولا سيما في مناطق غربي البلاد



وفي أحدث حصيلة أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، تم أول أمس الأحد تسجيل 2679 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 3 وفيات.



وبيّن المركز أن نسبة الإصابات بلغت 39.5 في المئة، من أصل 6780 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.



ونوه المركز إلى شفاء 343 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 181203حالات فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 22323 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 3243 حالة.



ودخلت ليبيا تحت إجراءات وقائية مشددة، إذ قررت الحكومة «إغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية مدة أسبوعين، ومنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، والسماح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل».



وألزم القرار الحكومي الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة كافة، اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية كافة للحد من انتشار كورونا.



كما تضمنت المادة الثانية من القرار تقيد الأسواق العامة والشعبية والمحال التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة بالتزام ضوابط الوقاية والتدابير الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.



وطالبت الحكومة بتولي وزارة الداخلية والدفاع ومأمور الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات والبلديات.



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